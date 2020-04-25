В России в целом у 173 тысяч человек заподозрили коронавирус

Около 173 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус. Информацию представили в Роспотребнадзоре.
Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 173 тыс. человек, — говорится в сообщении организации.
По состоянию на 26 апреля в России проведено более 2,8 млн тестов на коронавирус,
Ранее NEWS.ru писал, что число умерших от коронавирусной инфекции в мире перевалило за 202 тысячи. Такие обновлённые данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире — 2 897 883 инфицированных, за минувшие сутки скончались 106 897 пациентов с COVID-19. Больше всего жертв выявили в США, Испании, Франции, Германии, Великобритании. По состоянию на 26 апреля излечились более 817 тысяч человек. Инфекция зарегистрирована почти в 200 странах и районах мира.
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