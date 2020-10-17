В России от коронавируса за сутки умерли 179 человек

https://static.news.ru/photo/42ba1aae-11e1-11eb-8292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами COVID-19 в России за последние сутки стали 179 человек. Всего с начала пандемии скончались 24,3 тысячи человек.

Новых случаев заражения коронавирусом выявлено 15,9 тысячи. Общее количество заболевших превышает 1,4 млн.

За последние 24 часа из больниц по выздоровлению выписаны 5328 пациентов. Всего от COVID-19 в России вылечились более 1 млн человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, РФ остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США (более 8,1 млн заболевших), Индия (свыше 7,5 млн) и Бразилия (более 5,2млн).

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились около 40 млн человек. Жертвами инфекции стали более 1,1 млн пациентов, выздоровели примерно 27,5 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что в РАН ожидают спад распространения инфекции с наступлением морозов. По мнению учёных, к весне следует ожидать ещё одного всплеска, но он будет менее интенсивным.