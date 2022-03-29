В России опровергли новость об оттоке мигрантов из-за падения рубля

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

На территории России за сутки выявили 19 660 случаев заражений коронавирусом, сообщили на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. По данным штаба, в течение 24 часов умерло 339 человек.

4 932 человек госпитализировано, 47 229 человек выздоровело, выявлено 19 660 случаев заболевания за сутки, 339 человек умерло, — приводится статистика в источнике. В тройку лидеров по количеству новых заражений...