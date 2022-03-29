В России опровергли новость об оттоке мигрантов из-за падения рубля

В России опровергли новость об оттоке мигрантов из-за падения рубляВ Федерации Мигрантов России опровергли новость об отъезде иностранцев
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в комментарии для NEWS.ru опроверг новость о том, что в России наблюдается отток трудовых мигрантов в связи с падением курса рубля. Ранее «Ведомости»
По словам эксперта, данная информация не соответствует действительности.
Нет такого оттока, я не знаю, кем он наблюдается, и не понимаю, зачем это придумывают. Всё нормально, и никаких серьёзных изменений мы не видим вообще. По информации Федерации мигрантов России, оттока не наблюдается, и мы постоянно мониторим эту ситуацию. Как только мы его увидим, то будем готовы признать, а пока мы его не видим, — отметил Коженов.
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