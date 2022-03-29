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В России опровергли новость об оттоке мигрантов из-за падения рубля

В Федерации Мигрантов России опровергли новость об отъезде иностранцев
11:18, 29 марта 2022
В России опровергли новость об оттоке мигрантов из-за падения рубля Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в комментарии для NEWS.ru опроверг новость о том, что в России наблюдается отток трудовых мигрантов в связи с падением курса рубля. Ранее «Ведомости» сообщили об оттоке трудовых мигрантов из России. По данным газеты, иностранные работники начали массово покидать страну, так как у них стало меньше способов отправить деньги домой.

По словам эксперта, данная информация не соответствует действительности.

Нет такого оттока, я не знаю, кем он наблюдается, и не понимаю, зачем это придумывают. Всё нормально, и никаких серьёзных изменений мы не видим вообще. По информации Федерации мигрантов России, оттока не наблюдается, и мы постоянно мониторим эту ситуацию. Как только мы его увидим, то будем готовы признать, а пока мы его не видим, — отметил Коженов.

Накануне генеральный директор некоммерческого партнёрства «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов АБН рассказал, что в строительной отрасли, хотя и ускорилась инфляция, ситуация под контролем, банки продолжают работать. Оснований останавливать стройки он не видит. Проектное финансирование действует более чем в 80% проектов на территории региона.

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