Предприниматель оценил ситуацию в строительной отрасли

В строительной отрасли, хотя и ускорилась инфляция, ситуация под контролем, банки продолжают работать, сообщил генеральный директор некоммерческого партнёрства «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов АБН. Оснований останавливать стройки он не видит. Проектное финансирование действует более чем в 80% проектов на территории региона.

Банки не прекратили свои финансовые операции, в частности обслуживание эскроу-счетов, на которых аккумулируются средства участников долевого строительства. Ситуацию на данный момент нельзя назвать сложной, — сказал Белоусов.

При этом он отметил, что из-за падения курса рубля работа в России становится невыгодной для трудовых мигрантов. Правительство же, по словам Белоусова, ставит задачу организовать переподготовку кадров в строительной отрасли.

А вот чтобы заместить иностранную технику и оборудование, времени может потребоваться много, считает он.

Ранее сообщалось, что кризис, связанный военной спецоперацией на Украине, вынудил около 40% компаний строительной отрасли заморозить работу. Причина заключается в резком росте цен на стройматериалы и сокращении финансирования. В результате объёмы строительства жилья в государстве могут уменьшиться на 20%, а коммерческой недвижимости — на 40%.