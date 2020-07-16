В России объявили внезапную проверку войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты

В России стартовала внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Как сообщили в Минобороны РФ, она проходит по поручению президента Владимира Путина.
В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов, — говорится в сообщении ведомства.
Как
Ранее, как писал NEWS.ru, Шойгу объявил о внезапной проверке войск и сил Центрального военного округа. Глава Минобороны отмечал, что по итогам проверки будет оценена способность войск обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняется высокая террористическая угроза. По словам Шойгу, ещё одна цель проверки — определить уровень подготовки войск и сил к стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019».
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