В России объявили внезапную проверку войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты

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В России стартовала внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Как сообщили в Минобороны РФ, она проходит по поручению президента Владимира Путина.

В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов, — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает РИА Новости, проверка войск проводится для оценки способности российской армии обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к полномасштабным учениям «Кавказ-2020». По информации министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности предусмотрено проведение 56 тактических учений. К ним привлечено более 149 тысяч человек. В ходе проверки планируется задействовать 35 полигонов и учебных полей, 26 тысяч единиц вооружения, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Шойгу объявил о внезапной проверке войск и сил Центрального военного округа. Глава Минобороны отмечал, что по итогам проверки будет оценена способность войск обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняется высокая террористическая угроза. По словам Шойгу, ещё одна цель проверки — определить уровень подготовки войск и сил к стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019».