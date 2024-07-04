В России могут ограничить доступ к IP-телефонии для борьбы с мошенниками ФСБ потребовала ввести ограничения для пользователей IP-телефонии

Федеральная служба безопасности требует от операторов связи запретить клиентам использование VoIP-аккаунтов как с зарубежных IP-адресов, так и российских, пишет РБК со ссылкой на распоряжение ведомства. Отмечается, что подобная инициатива должна защитить пользователей от мошенников.

Гендиректор Piter-IX Николай Метлюк заявил, что сейчас клиенты операторов связи используют виртуальные номера и АТС для оказания услуги телефонии. Кроме того, по его словам, их дешевле арендовать в других странах.

При этом трафик через виртуальную АТС уходит непонятно куда, если ею пользуются мошенники, их невозможно отследить, — уточнил Метлюк.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что процедура оформления займов в микрофинансовых организациях на портале «Госуслуги» будет изменена. По его словам, сейчас она дает лазейки мошенникам, которые выводят деньги на свои счета с помощью чужих учетных записей.

Президент России Владимир Путин до этого подписал закон, согласно которому Роскомнадзор наделяется полномочиями по блокировке копий запрещенных сайтов. Ранее соответствующие обязанности были закреплены за Минцифры.