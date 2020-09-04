В России коэффициент распространения COVID-19 вырос до 1,03

https://static.news.ru/photo/713d9756-ef50-11ea-8d5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России к 5 сентября коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа вырос до отметки 1,03. Об этом свидетельствуют данные, полученные в результате подсчётов сведений от федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Данный показатель остаётся на уровне ниже единицы только в трёх из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся. Речь идёт о Москве (0,99), Красноярском крае (0,99) и Иркутской области (0,98).

В Свердловской области коэффициент распространения коронавируса равен 1,01, в Воронежской области – 1,03, в Санкт-Петербурге – 1,03, в Московской области – 1,04, а в Нижегородской области – 1,06. В Ханты-Мансийском автономном округе и Ростовской области показатель вновь стал рекордным, увеличившись до 1,11 и 1,09 соответственно, передаёт ТАСС.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован. Регионы, где показатель равен единице или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ранее введённые ограничения. Если же коэффициент составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при значении 0,5 и ниже — к третьему.

Как ранее писалNEWS.ru, за прошедшие сутки в России коронавирус официально подтвердили у 5 205 человек, общее число заразившихся достигло 1 020 310. Суточный прирост заболевших этой инфекцией уже три недели не превышает 0,5%.