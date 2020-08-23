В России изменили правила расчёта стоимости ОСАГО

https://static.news.ru/photo/8e75c1b4-e5cc-11ea-96ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Поправки в закон об ОСАГО начали действовать в России. Благодаря изменениям страховые компании теперь обладают возможностью вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.

Согласно новым правилам, расчёт тарифов ОСАГО стали индивидуальными. Также границы тарифов раздвинут на 30% в обе стороны от существующего. Минимальная ставка составит 2471 рубль. Максимум — 5436 рублей, передаёт «Царьград».

Как писал NEWS.ru, после вступления поправок в силу водители смогут получить индивидуальный тариф, который будет рассчитываться на основании таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД. Также россиян ждёт возвращение процедуры техосмотра, которую приостановили из-за пандемии коронавируса.

Помимо этого, будет введён и ряд абсолютно новых требований. Водитель будет обязан предоставить фотографии въезда и выезда в пункт техобслуживания. Инспекторы начнут сверять координаты автомобиля с координатами пункта ТО.

Изменения коснулись и тарифов на платных дорогах. Летние цены были продлены до 31 октября из-за сдвига сезона отпусков в России.