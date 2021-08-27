В Роспотребнадзоре описали последствия COVID при беременности

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о последствиях коронавируса у матери, которые сказываются на будущем ребёнке, передаёт РИА Новости.

Эксперт сообщила, что учёные описали случай развития тяжёлого порока глаза у младенца, мать которого на пятой-шестой неделе беременности перенесла заболевание.

Продолжают появляться новые факты о негативном влиянии SARS-CoV-2 на развитие плода... Учёные-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием, — сказала она.

Пшеничная уточнила, что порок развития глаза был таким же, как когда беременная женщина перенесла краснуху в первом триместре беременности. Она также добавила, что врачи ведут наблюдение за детьми, рождёнными в период коронавируса у матери. К примеру, у заболевших женщин часто наблюдаются преждевременные роды.

У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии, — отметила эксперт.

Тем не менее, она подчеркнула, что пока сложно сказать, связаны ли пороки развития именно с коронавирусом. Однако если будущая мать перенесла заболевание в тяжёлой форме, то у плода возникает гипоксия, что так же может сказаться на развитии ребёнка. В связи с этим Пшеничная посоветовала прививаться перед планированием беременности.

Ранее Пшеничная рассказала, что коронавирус может присутствовать в пробах, взятых со стенок кишечника, через несколько месяцев после выздоровления пациента.