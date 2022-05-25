В Роспотребнадзоре рассказали, нужна ли вакцинация от оспы обезьян Роспотребнадзор: вакцинироваться от оспы обезьян нет необходимости

Анна Попова / Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

В связи с распространением оспы обезьян в ряде стран мира проводить вакцинацию от этой инфекции в России необходимости нет. В РФ случаев заражения не выявлено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит ТАСС. Она добавила, что оснований для вакцинации нет даже для медперсонала, за исключением исследователей, непосредственно работающих с вирусом.

Не надо. <...> Сегодня вовлекать людей, нагружать дополнительно иммунную систему не надо, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Попова объяснила, что вирус оспы обезьян циркулирует в Африке, где есть эндемичные страны по заболеванию. Россия с африканскими государствами, в отличие от западных стран, контактирует не так плотно, поэтому случаев завоза инфекции нет.

Ранее советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил о невозможности эпидемии в России оспы обезьян. По его словам, в стране сохранилась категория привитых пожилых граждан. Кроме того, есть тест-система для выявления данной инфекции у въезжающих в страну.

По состоянию на 24 мая выявлен 131 случай заражения оспой обезьян в 17 странах. По данным ВОЗ, в тройку лидеров входят Испания, Португалия и Великобритания. В организации заверили, что необходимости в массовой вакцинации населения нет.