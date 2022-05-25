В Роспотребнадзоре оценили вероятность эпидемии оспы обезьян в России Советник главы Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил о невозможности эпидемии оспы обезьян в России

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку страна имеет качественную тест-систему и некоторый процент привитых от оспы граждан, заявил телеканалу «Россия 24» советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. По его словам, институт «Вектор» также разработал тест-систему, которая определяет наличие у человека как чёрной оспы, так и оспы обезьян.

Всё-таки эпидемия у нас такая невозможна. Почему она у нас невозможна? Потому что у нас сохранилась какая-то категория пожилых привитых, они всё-таки есть. Второй вариант: если к нам приезжают, то у нас есть тест-система, — сказал Малеев.

Ранее завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова сообщила, что существующие в России вакцины от натуральной оспы также эффективны против оспы обезьян и создавать новые вакцины не нужно. Поводов для беспокойства, по её словам, также нет.

По состоянию на 24 мая 131 случай заражения оспой обезьян среди людей был подтверждён в 17 странах. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, наибольшее число заражений зарегистрировано в Испании — 40, Португалии — 37 и Великобритании — 20. Ещё 106 случаев расследуются, из них 51 — в Испании. Между тем в ВОЗ заявили, что необходимости в массовой вакцинации нет, а справиться со вспышкой заболевания помогут безопасное сексуальное поведение и мытье рук.