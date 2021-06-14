В Роспотребнадзоре назвали способ победить коронавирус

https://static.news.ru/photo/4a7b8f96-cd68-11eb-a367-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Окончательно справиться с эпидемией коронавируса поможет только массовая вакцинация, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что крайне важно сделать прививку летом. Это позволит подойти подготовленным к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость инфекциями намного выше. Также лето является временем, когда человек восстанавливает и укрепляет здоровье и иммунитет благодаря сезонным овощам и фруктам.

Если не защищаться прививками, неизбежно будут происходить массовые вспышки таких заболеваний. Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, — считают в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что россиян, которые не переболели коронавирусом и по какой-то причине до сих пор не сделали прививку от него, нужно не пускать на рейсы. Такое мнение выразил профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он считает, что риск распространения инфекции слишком высок. Каждый человек может потенциально заразить от 150 до 300 других людей.