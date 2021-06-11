Россиян без прививок от COVID предложили не пускать на самолёты

https://static.news.ru/photo/0820e6be-7a25-11eb-aae6-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россиян, которые не переболели коронавирусом и по какой-то причине до сих пор не сделали прививку от него, нужно не пускать на рейсы. Такое мнение выразил профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU.

Он считает, что риск распространения инфекции слишком высок. Каждый человек может потенциально заразить от 150 до 300 других людей.

Я бы не допускал в самолёты невакцинированных либо не переболевших. Люди, которые идут в самолёт, должны понимать, что каждый из них, если он носитель коронавируса, обладает потенциалом заразить все 150 или 300 человек, которые летят в этом же самолёте, — высказался эксперт.

При этом он не настаивает на принудительной вакцинации. Просто если человек хочет куда-то полететь, ему придётся решать.

Переносчиками и распространителями новых штаммов коронавируса чаще всего является молодёжь. Об этом ранее сообщила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По словам Пшеничной, в настоящее время клинические проявления COVID-19 несколько изменились , но в целом остаются в рамках известного спектра симптомов ОРВИ. Эти симптомы встречаются преимущественно у молодых людей.

В Госдуме, тем временем, предложили ввести наказание для ковид-диссидентов. «Для тех, кто сам до сих пор не верит в COVID-19 и пытается убеждать в этом окружающих, должна быть предусмотрена мера ответственности. Не верь сам, но не надо подвергать риску других», — сказала депутат от КПРФ Вера Ганзя.