В Роскосмосе оценили безопасность на МКС и захотели создать новую станцию

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко сообщил, что МКС безопасна для космонавтов до 2025 года. При этом он добавил, что в организации согласны с предложением ракетно-космической корпорации «Энергия» о необходимости создания новой российской национальной станции. Его слова приводит РИА Новости.

Состояние российского и американского сегментов МКС, строительство которых на орбите, напомню, началось ещё в 1998 году, постоянно анализируется нашими специалистами, — подчеркнул Устименко.

Он отметил, что в этом смысле запуск к МКС новых модулей — «Науки» и узлового модуля — абсолютно правильное и своевременное решение руководства отрасли. Руководитель пресс-службы Роскосмоса также добавил, что если говорить о строительстве новой орбитальной станции, то надо приступать к этому уже сейчас.

В адрес правительства направлен соответствующий доклад о необходимости развёртывания работ по новой станции, первым модулем которой, как предполагается, станет научно-энергетический модуль, — уточнил Устименко.

Ранее руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт и дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв признался, что российская часть Международной космической станции сильно изношена и может частично выйти из строя после 2025 года.