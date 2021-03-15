В Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения с фильма про Ржев

https://static.news.ru/photo/4f9745a6-862d-11eb-af2e-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Ржев. 500 дней в огне» Фото: Скрин с видео БелРос ТВ/youtube.com

Представители Роскомнадзора написали письмо руководителям компании Google с требованиями снять ограничения с картины «Ржев. 500 дней в огне». Ранее в отношении фильма ограничительные меры принял видеохостинг YouTube, ссылаясь на то, что в ленте содержится «неприемлемый для некоторых пользователей» контент, а именно — сцены насилия.

В ведомстве напомнили, что фильм был размещён на официальном канале российского СМИ «БелРос». Роскомнадзор в письме обвинил американскую компанию в цензуре.

Подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ, — говорится на сайте ведомства.

Ранее видеохостинг наложил ограничения на фильм «Крым. Путь на Родину». Как отмечал глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн, такие действия подпадают под санкции нового закона о запрете интернет-цензуры.

Как передавал NEWS.ru, западные государства своими же поступками инициировали процесс регулирования интернет-пространства, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.