В Роскачестве развеяли мифы о микроволновках

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Эксперты Роскачества вместе с британскими специалистами развеяли основные мифы о вреде микроволновых печей. Приготовление в них еды не снижает пищевую ценность продуктов и не провоцирует у человека онкологию, говорится в пресс-релизе ведомства.

По словам специалистов, микроволны проходят сквозь пищу и быстро нагревают её как изнутри, так и снаружи. При этом сохраняются многие витамины и микроэлементы, которые разрушаются при длительном нагревании на обычной плите.

В микроволновых печах нет никакой радиации. В этих устройства используются обычные электромагнитные волны, сверхвысокие частоты, сравнимые с частотами мобильной связи. Эти волны не накапливаются в пище и не изменяют её структуру. Кроме того, они не выходят за пределы печи, что было установлено с помощью специального детектора.

Специалисты отметили, что повышенное электромагнитное излучение исходит от всех электроприборов, когда они работают или просто включены в сеть. Продолжительное его воздействие чревато головокружением, аритмией, скачками давления. В связи с этим неиспользуемые электроприборы лучше выключать из розеток.

Ещё один миф касается онкологии. Эксперты указали, что связь между использование СВЧ-печей и повышенным риском рака не доказана. Для предотвращения развития онкологии гораздо важнее обращать внимание на состав разогреваемых в микроволновке продуктов и наличие в них каких-либо добавок.

Ранее СМИ рассказали о самых частых ошибках при приготовлении еды в СВЧ-печи. К ним относятся разогревание пищи разных видов на одной тарелке, использование посуды из неподходящих материалов, варка в микроволновке яиц и некоторые другие.