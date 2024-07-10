В Роскачестве раскрыли, как не нарваться на «мясной клей» в продуктах Эксперт Роскачества Котельникова посоветовала покупать мясо у крупных брендов

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При выборе переработанной мясной и рыбной продукции стоит отдавать предпочтение представителям крупных брендов, рассказала NEWS.ru директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова. По ее словам, они с большей долей вероятности будут избегать использования запрещенной в России добавки — так называемого мясного клея.

У таких производителей система обеспечения качества продукции, как правило, очень развита, на предприятиях создаются целые отделы, которые занимаются этим, — добавила Котельникова.

По мнению специалиста Роскачества, представители крупных знаменитых брендов больше остальных дорожат своей репутацией. Они вряд ли будут рисковать добрым именем, чтобы облегчать процесс производства при помощи добавления в продукт вредных веществ, заключила она.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, что «мясной клей» особенно опасен для людей с непереносимостью глютена. Она добавила, что эта добавка, известная как микробная трансглутаминаза, также способна увеличивать частоту сердечных сокращений, из-за чего повышается риск возникновения инфаркта.

За два последних года использование в продуктах микробной трансглутаминазы выросло в 2,5 раза. За 2023 год Роспотребнадзор выявил 25 случаев, что вдвое больше, чем в 2022 году, а в текущем году их зафиксировали 28 всего за полгода.