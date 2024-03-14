В РФ захотели избавиться от предмета регулярного пользования ради природы Минприроды предложило отказаться от бумажных чеков в магазинах

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Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило отказаться от бумажных чеков в магазинах, передают «Известия». В ведомстве считают, что электронный аналог поможет минимизировать отходы. При этом в министерстве признают, что переход к этому возможен только после всесторонней проработки инициативы.

В Российском экологическом операторе оценили эту идею положительно. Гендиректор Денис Буцаев отметил, что на электронные чеки соглашаются все больше людей. При этом в ФНС предупредили, что этот аналог ущемляет права покупателей без смартфонов, а также не позволяет моментально сверить стоимость услуг.

С каждым годом все больше людей готовы получать электронные чеки — они не теряются, позволяют контролировать расходы в онлайн-режиме и не образовывают мусор. Крупные торговые сети с 2021 года стимулируют переход на электронные аналоги, — добавил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор заключил 79 соглашений с 26 регионами о возможности использования устаревших мусорных полигонов. Срок эксплуатации таких мест изначально истекал в 2022 году, но был продлен до 2026 года.