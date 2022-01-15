В РФ число зарегистрированных за сутки случаев COVID может достичь 65 тысяч

Число новых случаев заболевания COVID-19, регистрируемых в России за сутки, может к 1 февраля достичь 65 тысяч случаев. Об этом сообщил ТАСС заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров. Учёные под его руководством разработали специальную математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed), которая позволяет моделировать и прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца за счёт новых методов прогнозирования значений параметров.

Модель прогнозирует, что к 1 февраля количество новых выявляемых ежедневных случаев заражения коронавирусом в стране может достичь 65 тысяч. Общее количество выявленных заболевших превысит 11,5 млн человек, — заявил Захаров.

Он добавил, что к 1 февраля число одновременно болеющих в РФ достигнет 1 млн человек, а на сегодняшний день это число приближается к 625 000. Согласно расчётам профессора, увеличенные темпы заболеваемости будут фиксироваться до середины февраля и достигнут 110 тысяч человек в сутки, после чего рост прекратится и начнёт убывать.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 29 230 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 686 летальных исходов. Количество смертей за сутки оказалось рекордно малым с июля прошлого года и впервые с того времени не превысило 700 случаев. За сутки в стране полностью выздоровел 22 731 человек.

За всю пандемию в стране зарегистрировано 10 803 534 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.