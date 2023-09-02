В РАН раскрыли причину увольнения историка Гарбузова РБК: в РАН подтвердили увольнение Гарбузова из-за опубликованной статьи в газете

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Валерий Гарбузов

Увольнение доктора исторических наук, политолога Валерия Гарбузова последовало после его статьи в «Независимой газете», сообщили РБК в секретариате дирекции Института США и Канады РАН, в котором историк занимал должность директора. Расторжение трудового договора с историком последовало после соответствующего приказа, подписанного главой Миноборнауки Валерием Фальковым.

В конце августа политолог опубликовал в «Независимой газете» статью с размышлениями о «советской мифологии», глобальном доминировании США, неформальных империях и «тотальной» российской пропаганде. Гарбузов написал, что волна антизападных настроений и атмосфера «псевдопатриотического безумства» породили новые мифы, которые формируют современное утопическое сознание. Происходящее в стране ученый назвал «ползучей реставрацией сталинизма».

О расторжении договора Гарбузова с институтом стало известно 2 сентября. Историк заявил, что причины его увольнения указано не было. В приказе говорилось, что договор расторгается по инициативе учредителя.

Ранее стало известно, что заведующую детским садом в ставропольском селе Донская Балка отстранили от должности по обвинению в поддержке Вооруженных сил Украины. Заявление на женщину написали родители воспитанников и несколько педагогов. По их словам, она активно высказывалась в поддержку Украины, а также угрожала детям и «издевалась над родственниками погибших в спецоперации».