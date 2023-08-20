Что за скандал на Ставрополье, где заведующая детсадом поддерживала ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведующая детским садом «Ласточка» из села Донская Балка Светлана Шелар была уволена с работы после личного вмешательства губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Женщину обвинили в поддержке Вооруженных сил Украины. Что известно об этой ситуации?

Кто и почему обвинил заведующую в поддержке ВСУ

Несколько дней назад Telegram-канал Mash сообщил, что заведующую детским садом в ставропольском селе Донская Балка Светлану обвинили в поддержке ВСУ. Заявление на женщину написали родители и несколько педагогов. По их словам, она активно высказывалась в поддержку Украины, а также угрожала детям и «издевалась над родственниками погибших в спецоперации».

Сама женщина родом с Украины. По словам родителей, она не раз говорила, что ее сыновья находятся на фронте в рядах ВСУ. Кроме того, Светлана, как утверждают очевидцы, угрожала детям, посещающим заведение, что им не поздоровится, если ее наследники погибнут.

«Мы, жители села Донская Балка, опасаясь за жизнь и здоровье наших детей, воспитанников МКДОУ „ДС № 21 „Ласточка“, просим рассмотреть вопрос о снятии с должности заведующей, а также ее увольнении и отстранении от общения и влияния на наших детей», — говорилось в жалобе.

Что говорила заведующая вдовам погибших в СВО

По информации Telegram-канал Mash, жительница села, чей муж погиб в зоне спецоперации, рассказала, что отпрашивалась у заведующей с работы на три дня для организации похорон. Женщина отпустила подчиненную, но заявила, что ее супруг «заслужил гибель».

«Правильно ему досталось», — заявила она, как утверждает вдова.

Также жители села уточнили, что Светлана с мужем часто вступали в конфликты при обсуждении СВО, осуждая действия России, пишет Regnum.

«Если с моими детьми на Украине что-то случится, то не забывайте о том, что ваши дети тоже у меня», — говорила она односельчанам.

На Светлану было написано несколько заявлений. Одно из них — от бывшего работника котельной детского сада. Он возил гуманитарную помощь в зону СВО, после чего, как говорит мужчина, заведующая разорвала с ним контракт и приняла на работу своего мужа.

Еще одно заявление, но уже в прокуратуру написала вдова бывшего работника детского сада, погибшего в СВО.

«Хорошо, что его убили, он же туда поехал убивать моих детей», — цитирует потерпевшая слова заведующей.

Некоторые жители уже забрали детей из «Ласточки» и перевели их в другие учреждения.

До этого инцидента местная администрация считала женщину хорошей сотрудницей и не спешила, по словам родителей, принимать меры. Тогда в дело вмешался губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Заведующая была уволена с работы, ее деятельность сейчас проверяют правоохранительные органы.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем в своем Telegram-канале назвал ситуацию возмутительной и написал, что если выяснится, что местные чиновники покрывали заведующую, то им не поздоровится.

Похожий скандал в Крыму

11 августа в Сети появились видеозаписи, на которых вожатая лагеря оскорбляла детей, приехавших отдохнуть в Крым из находящегося под обстрелами ВСУ города Шебекино.

«Мерзкие русские дети. Я их ненавижу», — говорила девушка на одном из видео и имитировала удар кулаком.

Затем вожатая попросила прощения за сказанные слова и заявила, что «не понимала, что говорила». По словам девушки, в момент записи роликов она находилась «на пике нервного срыва». Вожатая добавила, что вела блог для себя и друзей, не предполагая делать его публичным.

После того как информация о ролике появилась в СМИ, заместитель губернатора Белгородской области — министр образования региона Андрей Милехин сообщил, что вожатую отстранили от работы. Он обратил внимание, что в лагерь к детям приезжали врачи, психологи и руководитель санатория «Бригантины Белогорья», расположенного в Евпатории. Также Милехин пообещал встретиться с родителями детей, которые могли пострадать из-за действий вожатой.

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