Российского историка и политолога Гарбузова отстранили от должности в РАН

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Валерий Гарбузов

Российского историка и политолога доктора исторических наук Валерия Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады Российской академии наук после статьи о российской пропаганде. В беседе с ТАСС он отметил, что решение принято по инициативе учредителя.

Вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора. Причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая — по инициативе учредителя, она вот так формулируется, — сказал Гарбузов.

В конце августа политолог опубликовал в «Новой газете» статью с размышлениями о «советской мифологии», глобальном доминировании США, неформальных империях и «тотальной» российской пропаганде. Гарбузов написал, что волна антизападных настроений и атмосфера «псевдопатриотического безумства» породили новые мифы, которые формируют современное утопическое сознание. Происходящее в стране ученый назвал «ползучей реставрацией сталинизма».

Ранее Минюст пополнил список иностранных агентов, в том числе внеся в него главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова. При этом в обосновании не указывается, что он получал деньги от иностранных источников. Причиной стало распространение материалов иноагентов и мнений, формирующих негативное отношение к политике РФ.