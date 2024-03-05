В РАН раскрыли, кто на самом деле построил египетские пирамиды Эксперт Орехов: египетские пирамиды построили люди, а не инопланетяне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В строительстве пирамид участвовало огромное количество людей, это был высококвалифицированный труд с четкой организацией, заявил NEWS.ru член международной ассоциации египтологов, научный руководитель центра египтологических исследований РАН Роман Орехов. Он подчеркнул, что нет никаких исторических фактов, которые бы указывали на причастность инопланетян к возведению этих древних строений.

Египетские пирамиды порождают множество мифов и домыслов. Один из мифов — что пирамиды построили инопланетяне. Мы — историки, апеллируем историческими фактами. И нет никаких свидетельств того, что каменный блок пирамиды был обработан каким-то невероятным, «инопланетным» способом, — заявил Орехов.

Он отметил, что в каменном веке люди очень хорошо освоили технологию обработки камня. Египтянам удавалось делать не только пирамиды, но и очень тонкие сосуды, подчеркнул эксперт. По его словам, при строительстве они организовывались в своеобразные общины.

Если бы инопланетяне были причастны к строительству, они бы оставили свой след. В таком случае они были бы заинтересованы в том, чтобы об их существовании знали. Сама форма пирамид ничего не говорит о причастности инопланетян, — заключил собеседник.

Ранее британские ученые Шериф и Тарик Эль-Тавиль пришли к выводу, что причиной гибели первооткрывателей гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона под руководством исследователя-любителя Говарда Картера мог стать грибок Aspergillus. Он вызывает легочные инфекции и чрезвычайно долго выживает в гробницах.