В профсоюзе медиков оценили предложение о базовом окладе для всех врачей

https://static.news.ru/photo/7898c8fc-d1a1-11eb-9ee1-96000091f725_660.jpg Анастасия Тарабрина Фото: anastasia_tarabrina/vk.com

Лидер независимого профсоюза работников здравоохранения «Голос медицины» Анастасия Тарабрина назвала хорошей идеей предложение президента России Владимира Путина о внедрении единого размера базового оклада врачам во всех регионах.

Весь вопрос в том, какой уровень этого единого оклада будет и какие будут надбавки. Итоговый размер заработной платы тоже пока непонятен. Если этот оклад будет составлять большую часть заработной платы, то есть процентов 70–80, то было бы хорошо. Заработные платы действительно бы выравнялись в разных регионах, иначе никакого смысла в этом едином окладе, по моему мнению, нет, — заявила Тарабрина NEWS.ru.

Ранее Путин рассказал о новой модели оплаты труда работникам здравоохранения в обращении к медикам, приуроченном к их профессиональному празднику.

По словам главы государства, труд врачей напряжённый и благородный, поэтому он должен достойно и справедливо оплачиваться. Путин также рассказал о том, что власти продолжат выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.