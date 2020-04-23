В приложении «Моя Москва» появились новые варианты заявок на пропуск

https://static.news.ru/photo/8e4bf1ba-8526-11ea-8c03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые виды заявок на пропуск для передвижения по Москве появились в приложении «Моя Москва». Теперь при выборе пункта «Оформить заявку на пропуск по СМС» в разделе «Цифровой пропуск» открывается сразу пять подпунктов. Пропуск могут оформить работающие граждане, волонтёры, служащие Кроме того, заявку нужно оставить при походе в медучреждение и для иных целей.

Все желающие могут быстро через СМС оформить цифровой пропуск. Тем, кто работает, для этого надо знать ИНН организации. Служащие должны будут ввести номер служебного удостоверения, а волонтёры — свой личный номер. После ввода данных всем пользователям придёт специальный код. Его нужно будет отправить на номер 7377, после чего в ответ придёт сообщение с данными цифрового пропуска, передаёт «Москва 24».

Пользователь может ввести и дополнительные данные. Например, привязать электронную карту для проезда на транспорте или указать номер автомобиля, на котором он передвигается.

Ранее NEWS.ru писал,, что московские власти насчитали 1,7 миллиона жителей, которые привязали цифровые пропуска к транспортным картам «Тройка». Мэрия запретила пользоваться общественным транспортом без электронных проездных с оформленными пропусками.