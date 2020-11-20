В правительстве не поддержали инициативу ЛДПР о Дне империи

https://static.news.ru/photo/7d83f154-2b28-11eb-8455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин отказался поддержать законопроект ЛДПР, в котором предлагается объявить 22 октября Днём империи.

Автором инициативы является депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов. Он предложил внести соответствующее изменение в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В партии идею о новой памятной дате объяснили тем, что 22 октября 2021 года исполнится 300 лет со дня провозглашения Петром I Российской империи.

Отказ в поддержке инициативы в кабмине объяснили несколькими причинами. Там отметили, что принятие предлагаемых ЛДПР изменений потребует выделения дополнительных расходов из госбюджета, а в законопроекте источники финансирования не указаны.

Кроме того, принятие решение по установлению памятных дат должно сопровождаться публичным обсуждением, а также мнением историков и специалистов в сфере культуры. В пояснительной записке к проекту той информации нет.

В правительстве также добавили, что уже существуют такие праздники как День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября). Их достаточно для отражения идей межнационального мира и укрепления единства современной России, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Владимиру Путину снизить возраст для участия в выборах до 16 лет. По его словам, в настоящее время молодёжь другая — в 16 лет многие уже зарабатывают, а иногда «больше своих родителей», однако голосовать не могут. В Госдуме идею политика раскритиковали и назвали «непроходной».