В правительстве назвали стоимость дороги в обход Балашихи и Ногинска

В ближайшие два месяца российские власти объявят конкурс на строительство платной автодороги в обход подмосковных Балашихи и Ногинска.
Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин,
Это важнейший участок, но идёт в очень тяжёлых условиях, с большой плотностью застройки — это пригород Москвы. Он у нас важнейший, это нулевой участок. Без него [трасса] Москва — Казань не поедет, — отметил Хуснуллин.
Вице-премьер подчеркнул, что средства на строительство дороги возьмут из федерального бюджета.
Ранее NEWS.ru сообщил, что проект реконструкции набережной на правом берегу Иртыша в Омске получил одобрение министра экономического развития Максима Решетникова. Губернатор Омской области Александр Бурков оценил стоимость проекта в 7,3 млрд рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен