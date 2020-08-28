В правительстве назвали стоимость дороги в обход Балашихи и Ногинска

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В ближайшие два месяца российские власти объявят конкурс на строительство платной автодороги в обход подмосковных Балашихи и Ногинска.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, передаёт ТАСС. По его словам, стоимость проекта составит порядка 80 млрд рублей. Новая дорога станет нулевым этапом новой трассы от Москвы до Казани.

Это важнейший участок, но идёт в очень тяжёлых условиях, с большой плотностью застройки — это пригород Москвы. Он у нас важнейший, это нулевой участок. Без него [трасса] Москва — Казань не поедет, — отметил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что средства на строительство дороги возьмут из федерального бюджета.

Ранее NEWS.ru сообщил, что проект реконструкции набережной на правом берегу Иртыша в Омске получил одобрение министра экономического развития Максима Решетникова. Губернатор Омской области Александр Бурков оценил стоимость проекта в 7,3 млрд рублей.