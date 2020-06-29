В правительстве назвали регионы с наибольшим числом безработных

https://static.news.ru/photo/117b7b82-ba29-11ea-b317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о росте безработицы в России. Он назвал регионы, в которых больше всего людей зарегистрировалось в центре занятости.

По его словам, наибольшее число безработных зафиксировано в республиках Чечня, Тыва и Ингушетия, передаёт ТАСС. Лучше всего положение дел в Липецкой и Тамбовской областях, а также на Сахалине.

В региональном разрезе наибольшая доля зарегистрированных безработных граждан наблюдается в республиках Чечня, Тыва и Ингушетия. Самая благоприятная обстановка в сфере занятости на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях, — сказал он.

Такое заявление глава ведомства сделал в ходе совещания правительства по ситуации на рынке труда. На нём также выступил председатель правительства Михаил Мишустин, который рассказал о последствиях пандемии коронавируса. По его словам, с 1 апреля безработица в России выросла в 3,5 раза.

Как писал NEWS.ru, 19 июня Мишустин представил президенту проект общенационального плана восстановления экономики. Он состоит из девяти разделов и включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении всё новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.

Соотношение безработных, состоящих на учёте в службе занятости, в расчёте на каждую сотню вакансий, заявленных работодателями (коэффициент напряжённости), на российском рынке труда в конце мая выросло до 184 человек на 100 вакансий. Год назад показатель составлял 52 человека на 100 вакансий. Численность занятого населения от 15 лет и старше в мае по сравнению с апрелем этого года снизилась на 1,6%, а число безработных выросло на 20,6%.