В Подмосковье стартовала программа помощи сиротам из Донбасса

Губернатор Московской области сообщил о старте программы помощи детям-сиротам из Донбасса. По словам главы региона, главная задача программы — найти родственников или семью, в которой каждому ребёнку будет комфортно и спокойно. Он добавил, что в проекте участвует детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко, которая обладает максимально полными данными о ребятах, пишет «360».

Чужих детей не бывает. Мы это помним и поэтому постараемся помочь каждому, кто оказался в трудной ситуации, — сказал Воробьёв.

Он пояснил, что семьи подбирают уже с «портретом», чтобы дети знали, куда они едут, и чтобы для них это не было стрессом.

В свою очередь омбудсмен Фёдорова рассказала, что это сироты с особенностями развития. На территории ДНР родителей для них не нашлось, а в России очень быстро отозвались.

Ранее сообщалось, что в Московской области первые 10 семей возьмут под временную опеку 25 детей из Донбасса. Как пояснила детский омбудсмен России Мария Львова-Белова, ребята прибудут в регион уже на следующей неделе. В настоящее время в стране находятся порядка 1700 детей из ДНР и ЛНР, которые остались без попечения родителей.