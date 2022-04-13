В Подмосковье первые 10 семей примут детей из Донбасса под временную опеку

В Московской области первые десять семей возьмут под временную опеку 25 детей из Донбасса, рассказала детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Ребята прибудут в регион уже на следующей неделе. В настоящее время в стране находятся порядка 1700 детей из ДНР и ЛНР, которые остались без попечения родителей, пишут «360».

Сейчас подобрали список из 25 детей. Это 10 семей. Дети со статусом, дети, которые долгое время находились в учреждениях, дети с инвалидностью. Десять семей из Московской области готовы под временную опеку этих детей принять, — сообщила она.

Омбудсмен рассказала, что важно прилагать усилия, чтобы найти близких ребят. Если это будет невозможно, она выразила надежду, что российские семьи смогут дать этим детям тепло и заботу. По её словам, сейчас стороны прорабатывают законодательную базу, которая позволит семьям из России усыновлять детей из ДНР и ЛНР.

Львова-Белова также добавила, что на сегодняшний день в России находятся около 1700 детей из Донбасса, которые остались без попечения родителей.

Ранее сообщалось, что с конца февраля жители Подмосковья собрали почти 800 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. В день волонтёры собирают порядка 20 тонн груза, рассказал Андрей Воробьёв. Люди приносят одежду и обувь, продовольствие, детское питание, технику.