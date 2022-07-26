В Московской области умер 17-летний подросток, подавившись шашлыком. Находившиеся рядом родители спасти его не смогли, сообщает MK.RU.
ЧП произошло в СНТ «Коммунальщик» в Сергиевопосадском городском округе. Во время еды подростку внезапно стало плохо, он начал задыхаться и в итоге скончался.
По сведениям издания, несовершеннолетний страдал множеством различных заболеваний. Подобные приступы удушья при приеме пищи у него случались и ранее.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что людям с заболеваниями сердца и имеющим проблемы с давлением не стоит есть слишком много шашлыка. Сочетание жаренного на костре мяса с алкоголем может спровоцировать у них инфаркт миокарда.