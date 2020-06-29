В петербургском парке Победы расцвели «ковидные клумбы»

В Приморском парке Победы на Крестовском острове у парка аттракционов «Диво-остров» появились «ковидные клумбы». Изначально садовые украшения планировалось создать в форме футбольного мяча.
Как
Однако из-за того, что тема коронавируса сейчас самая обсуждаемая, то у горожан появились ассоциации с вирусом, а клумбы получили название «ковидные».
Ранее курьёз произошёл с жительницей Калифорнии Кейли Уилкс. Американка исправно поливала своё любимое растение — эхеверию в горшочке. Однако женщина была сильно расстроена, когда решила пересадить «каменный цветок», потому что её любимое растение оказалось искусственным. Уилкс написала о своём разочаровании на личной странице в социальной сети. По словам жительницы Калифорнии, суккулент был предметом её гордости. Она растила его два года. Уилкс поливала эхеверию по собственному графику и не терпела, когда кто-то другой пытался ухаживать за «каменным цветком».
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