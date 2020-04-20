В Петербурге рассказали, как хоронят умерших от коронавируса

https://static.news.ru/photo/86c39590-82f8-11ea-a7da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объяснили порядок похорон умерших от коронавируса. Их тела помещают в закрытые гробы и не выдают родственникам.

Тела умерших, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, не выдают для прощания родственникам. На сегодня для захоронения в закрытом гробу определено новое Колпинское кладбище, — сообщил источник РИА Новости в ведомстве.

По словам собеседника агентства, если родственники принимают решение о кремации, то прах усопшего выдаётся им в урне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянский врач Массимо Портаччи, работающий на скорой в больнице города Новара, рассказал о борьбе с коронавирусом. Даже после смерти тело не отдают родственникам, так как оно является источником заражения. Сейчас тела кремируют, а не хоронят, чтобы остановить распространение вируса.