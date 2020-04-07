Итальянский врач рассказал о борьбе с коронавирусом в стране

https://static.news.ru/photo/53cc10c4-7919-11ea-84f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Lokk Press

Итальянский врач Массимо Портаччи, работающий на «скорой» в больнице города Новаро, рассказал о борьбе с коронавирусом. Медик считает, что ситуацию с заражением в стране можно было предвидеть и подготовиться к этому.

Портаччи рассказал, что жители страны, включая медиков, чувствуют себя беспомощными в данной ситуации из-за отсутствия вакцины от вируса. На сегодня с помощью медикаментов можно только избежать ухудшения ситуации, приводит слова доктора «РГ».

Количество вызовов «скорой», где работает Портаччи, выросло за время пандемии на 500%. Медики работают без отдыха и перерывов уже 40 дней. Рабочие смены длятся по 12 часов без остановки. Больные испытывают сильные страдания из-за затруднённости дыхания, а парацетамол слишком слаб, чтобы сбивать высокую температуру. Вдобавок пациентов мучает сильный раздражающий и не поддающийся контролю кашель.

Мы крайне обеспокоены, потому что боремся с невидимым врагом, на которого можно наткнуться где угодно, — говорит итальянский доктор.

Изрядное число врачей на сегодня заражены, они находятся в палатах интенсивной терапии, подключены к аппаратам ИВЛ. Много медиков умерли.

Коронавирус очень агрессивен и легко распространяется. Наиболее быстрое распространение происходит воздушно-капельным путём, — говорит врач, рекомендуя поэтому носить маски.

В большинстве заболевают мужчины и старики, их изолируют. Но даже после смерти тело не отдают родственникам, так как оно является источником заражения. Сейчас тела кремируют, а не хоронят, чтобы остановить распространение вируса.

Я советую российским коллегам не недооценивать ситуацию, так как коронавирус — очень сильный и коварный враг, который умеет отлично прятаться. Это действительно невидимый враг, — резюмировал итальянский медик.

На сегодня, по его словам, распространение вируса замедлилось. Но ещё многое нужно сделать, со многим бороться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Высшего института здоровья Италии Джованни Рецца провёл пресс-конференцию в Департаменте гражданской защиты. Он заявил, что эпидемиологическая кривая в стране начала снижаться.