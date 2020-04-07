Число случаев заражения коронавирусом в Италии падает

https://static.news.ru/photo/047cd69a-78f4-11ea-8170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Высшего института здоровья Италии Джованни Рецца провёл пресс-конференцию в Департаменте гражданской защиты. Он заявил, что эпидемиологическая кривая в стране начала снижаться.

Однако необходимо изучить данные, которые поступят в ближайшие дни, чтобы подтвердить или опровергнуть этот вывод, отметил он.

Наконец, похоже, началось снижение количества заражений. Из плоской стадии эпидемиологическая кривая перешла в стадию снижения, — передаёт Rai News.

Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 604 человека. Общее число заразившихся с начала эпидемии — 135 586 человек, из них вылечились 24 392.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции и тем более выстраивать какие-либо прогнозы на этот счёт пока рано. По её словам, поднимать эту тему можно не раньше, чем через пару недель.