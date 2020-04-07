В ВОЗ назвали преждевременными прогнозы о спаде эпидемии коронавируса

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Говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции и тем более выстраивать какие-либо прогнозы на этот счёт пока рано. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По её словам, поднимать эту тему можно не раньше, чем через пару недель.

Сейчас проводятся анализы, моделирование в разных странах. <...> Всё будет зависеть от принимаемых мер и того, как вирус прошёл через население, — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что сейчас в мире есть 20 потенциально действенных вакцин против коронавируса. Однако работа над ними находится на стадии клинических исследований.

По состоянию на 7 апреля в России официально зарегистрировано около 7,5 тысячи заражений, скончались 58 человек, около 500 пациентов выписаны из больниц. В целом в мире инфицированы порядка 1,3 млн человек, свыше 74 тысяч умерли, более 284 тысяч выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп раскритиковал работу ВОЗ на ранних этапах эпидемии. Он упрекнул организацию в том, что она сосредоточилась на Китае, хотя и содержится в основном на деньги Соединённых Штатов. Специалисты попросту «профукали ситуацию», заявил американский лидер.