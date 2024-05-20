В Петербурге курсанта осудили за диверсию В Петербурге курсант получил восемь лет лишения свободы за диверсию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы студента петербургского Военного института физической культуры Тимура Кирсанова, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Он пытался взломать запоры на шкафах на железнодорожных путях, чтобы затем поджечь находящуюся в них аппаратуру.

Военный суд назначил [Тимуру Кирсанову] наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в ИК строгого режима, — говорится в сообщении.

Отмечается, что курсант увлекался азартными играми и постоянно нуждался в деньгах. При этом Кирсанов в одном из мессенджеров познакомился с неустановленным лицом под ником «М.», который предложил ему за плату поджечь на железной дороге оборудование.

Ранее в Смоленской области правоохранители задержали подростков, совершивших поджог релейных шкафов на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги. Несовершеннолетние признались, что пошли на преступление ради денежного вознаграждения по заданию, полученному в одном из мессенджеров. Материалы переданы следователям.

Ранее в Тюменской области арестовали двух подростков по факту диверсии на железнодорожной станции. По данным следствия, несовершеннолетние подожгли локомотив, а до этого пытались совершить поджог трех релейных шкафов. Во время допросов выяснилось, что подростки действовали по указанию лиц, с которыми они познакомились в социальных сетях. Неизвестные обещали выплатить несовершеннолетним денежное вознаграждение за совершение поджогов.