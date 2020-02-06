https://static.news.ru/photo/35b76b00-48d2-11ea-b354-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пермь Первая/vk.com

Пресс-служба мэрии Перми отреагировала на новость об учителях, которых якобы хотят задействовать для продвижения карт для общественного транспорта. Представители мэрии заявили, что озвученная в СМИ информация «не соответствует действительности».

Издание URA.RU сообщило со ссылкой на свои источники, что будто бы педагоги отправятся на работу консультантами в торговые точки во время карантина в школах. Якобы они будут рассказывать жителям города о новых транспортных картах и продавать их. Сообщалось, что учителям было предложено выйти на добровольной основе.

Пресс-служба мэрии Перми подчеркнула, что для продажи новых транспортных карт будут привлечены добровольцы волонтёрской организации «ВО! Волонтёры. Пермь», от которых уже было получено согласие на помощь.

Волонтёры выходят по удобному для них графику и по согласованию с работодателем. Среди волонтёров действительно есть учителя, но они занимаются общественной деятельностью в свободное от уроков время, — заявил представитель пресс-службы в беседе с «Ридусом».

Ранее NEWS.ru писал, что учителя в одной из школ в городе Иланский Красноярского края вынуждены работать в туалете из-за ветхости здания учебного заведения. Значительная часть уроков проводится в коридоре или в пристройке к зданию.