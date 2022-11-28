В Ozon подтвердили заболевание сотрудников менингитом Ozon: на складе в Подмосковье выявлены случаи заболевания менингитом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В пресс-службе Ozon подтвердили NEWS.ru информацию о нескольких случаях заболевания менингококковой инфекцией (менингитом) на складе в подмосковном селе Петровское. В компании подчеркнули, что о массовой вспышке речи не идет. Заболевших осмотрели медики, а в здании фулфилмент-центра провели дезинфекцию. На предприятии введен масочный режим. Склад продолжит работать с учетом предписаний Роспотребнадзора.

В небольшом фулфилмент-центре в Подмосковье выявлено несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией. О массовой заболеваемости речи не идет. Чтобы защитить наших сотрудников от болезни, мы оперативно провели на складе тотальную дезинфекцию, также сейчас там действует масочный режим и регулярные медицинские осмотры. Проводим для работников вакцинацию сертифицированным лекарством «Менактра» — оно полностью безопасна и используется даже для грудных детей, — сообщили в пресс-службе Ozon.

28 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники склада Ozon в Подмосковье массово заболели менингитом, родственники кладовщиков заявили, что больше 30 человек уже распределили по инфекционным отделениям больниц Красногорска, Дедовска и Истры. По данным канала, многие из них находятся в реанимации.

Накануне в городе Купино под Новосибирском школьница умерла от менингита, пока врачи, поставив неверный диагноз, лечили ее от простуды, сообщила мать девочки. Она отметила, что перед смертью дочке поставили в школе прививку от клещевого энцефалита, через некоторое время после которой ребенок стал чувствовать себя плохо, начала болеть голова. Сибирячка рассказала, что вызвала скорую помощь, но врачи халатно отнеслись к ситуации.