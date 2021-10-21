В отношении Фургала возбудили новые уголовные дела

В отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждены уголовные дела по факту организации преступного сообщества и мошенничества. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Карапетян. Ранее политика обвинили в организации убийства двух предпринимателей.

В отношении нашего подзащитного возбуждено новое уголовное дело по статье 210 УК РФ и нескольким эпизодам ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Дело связано с заводом «Амурсталь», — сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что официального обвинения по новым делам Фургалу ещё не предъявили.

Накануне бывший губернатор Хабаровского края заявил о желании, чтобы его уголовное дело рассматривалось в суде присяжных. По словам адвоката, он настаивает на своей невиновности.

Сергея Фургала обвиняют в организации убийства двух предпринимателей и причастности к ОПГ. Он был задержан в июле 2020 года.

Ранее Московский городской суд продлил срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 7 декабря. Сторона защиты намерена подать апелляцию.