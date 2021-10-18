Фургал потребовал рассмотреть его дело в суде присяжных

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал настаивает на том, чтобы его уголовное дело рассматривалось в суде присяжных. Он настаивает на своей невиновности, сообщил один из адвокатов бывшего главы региона Михаил Карапетян, пишет ТАСС.

Сергей Иванович [Фургал] подписал протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Он настаивает на своей невиновности и заявил о том, чтобы судебный процесс проходил с участием коллегии присяжных заседателей, — заявил защитник.

Сергея Фургала обвиняют в организации убийства двух предпринимателей и причастности к ОПГ. Он был задержан в июле 2020 года. В июле 2021 года арест бывшего губернатора был продлён до октября.

В ближайшее время, по словам адвоката, материалы дела будут направлены для утверждения обвинительного заключения в Генеральную прокуратуру. Басманный суд Москвы накануне удовлетворил ходатайство следствия об ограничении Фургала и его защиты в сроках их рассмотрения.

Ранее Московский городской суд продлил срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 7 декабря. Сторона защиты намерена подать апелляцию.