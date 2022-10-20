Навальный сообщил, что против него возбудили новое уголовное дело

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима № 6 Владимирской области, сообщил, что Следственный комитет возбудил против него новое уголовное дело. В соцсетях он рассказал, что его обвинили в пропаганде терроризма и финансировании экстремистской деятельности. В СК данную информацию не подтвердили.

Вы все думали, что я два года в изоляции, в тюрьме, а я, оказывается, активно совершаю преступления. Хорошо, что СК проявил бдительность. Получил официальное уведомление, что в отношении меня возбуждено новое уголовное дело в связи с тем, что я, находясь в тюрьме: пропагандировал терроризм, призывал к нему, публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность, реабилитировал нацизм, — написал Навальный.

Оппозиционер назвал себя лидером преступной группы, поскольку, по данным следователей, он «отдает приказы» сообщникам в лице общественного деятеля Леонида Волкова, юриста Ивана Жданова и активистки Лилии Чанышевой. По словам Навального, пропагандой терроризма и экстремизма сочли эфиры на Youtube-канале «Популярная политика», который ведут соратники политика.

Оппозиционер также написал, что уже связался с адвокатами. Правозащитники посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности Навальному может грозить около 30 лет.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный по обвинению в многократных нарушениях испытательного срока по делу «Ив Роше». 22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.

В октябре кассационный суд в Москве отклонил жалобу на приговор Навальному по делу об оскорблении суда и мошенничестве. Оппозиционер принял участие в заседании по видеосвязи.