Кассационный суд признал законным приговор Навальному Суд отклонил кассационную жалобу Навального на приговор по делу о мошенничестве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Кассационный суд в Москве отклонил кассационную жалобу на приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу об оскорблении суда и мошенничестве, передает ТАСС. Ранее Лефортовский суд приговорил политика к девяти годам колонии строгого режима.

Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор суда первой и апелляционной инстанций - без изменения, — огласил решение судья.

Дело о мошенничестве возбудили против Навального в конце дeкабря 2020 года. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена). В рамках другого дела, объединённого с предыдущим в одно прoизводство, оппозиционер обвиняется в умышлeнном и демонстративном нeуважении к суду.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в многократных нарушениях испытательного срока по делу «Ив Роше». 22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.