В оперштабе по COVID-19 опровергли слухи о расширении авиасообщения

https://static.news.ru/photo/90601a14-e5e1-11ea-85ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Россия пока не расширяет авиасообщение с другими странами, приостановленное в связи с распространением коронавируса. Об этом заявили в федеральном штабе по предупреждению распространения инфекции.

В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами, — цитирует «Интерфакс» сообщение штаба.

Там добавили, что в случае открытия новых направлений об этом будет сообщено.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что 25 августа может быть обнародовано решение о возобновлении авиасообщения РФ с Венгрией, Кипром, Китаем, Египтом и некоторыми другими странами.

С 1 августа российские власти разрешили авиакомпаниям выполнять пассажирские рейсы Анкару, Стамбул, Занзибар и Лондон. С 10 августа стали возможны полёты на турецкие курорты Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновлено авиасообщение со Швейцарией, но попасть в страну могут только те, кто имеет вид на жительство.

Международные перелёты совершаются из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Ранее NEWS.ru писал, что польские власти приняли решение открыть границы для граждан ряда стран. В их число вошли и россияне.