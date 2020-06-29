В ОП попросили сохранить выплаты работающим родителям детей-инвалидов

https://static.news.ru/photo/2561a736-b9fa-11ea-bcdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители инвалидов I группы, получающие пособие от государства, согласно законодательству, не имеют права на какой-либо иной доход. Член Общественной палаты России и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагает разрешить им легально зарабатывать и не лишать выплат.

Мы не просим каких-то новых денег от государства, а просим разрешить родителям какие-то подработки. Для того, чтобы было на что детей реабилитировать лечить, — цитирует её телеканал «360».

Соответствующее обращение Волынец направила в Госдуму и правительство. Она пояснила, что предоставляемых государством средств для этих целей недостаточно. К тому же некоторые реабилитационные мероприятия не включены в полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Волынец отметила, что родителям детей-инвалидов можно разрешить зарабатывать с учётом изменений законодательства, в том числе ввода дистанционной работы. По её словам, эта возможность станет хорошим подспорьем для многих семей.

Ранее NEWS.ru писал, что с аналогичной инициативой выступила Партия Роста. Там отметили, что сегодня родители детей-инвалидов, вынуждены скрывать свой заработок, чтобы не лишиться льгот. Они оформляют бизнес на третьих лиц или соглашаются на зарплату в конвертах, работая по найму.