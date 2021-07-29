В Общественной палате заявили о возможном кризисе на рынке техосмотра

Вступающий в силу с 22 августа закон, который отвязывает продажу полиса ОСАГО от необходимости получать диагностическую карту, может привести к коллапсу системы техосмотра в стране. Об этом рассказал «Парламентской газете» замглавы комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.
Он отметил, поправки в КоАП РФ о введении штрафа в две тысячи рублей за непройденный техосмотр автомобиля вступят в силу только с 1 марта 2022 года. По его мнению, это
Он также считает, что предложение ГИБДД отменить техосмотр может преподнести автовладельцам много проблем. Так, после появления этой информации, Финляндия подтянула к границе диагностические комплексы и заявила, что не будет впускать российский автотранспорт без проверки его состояния.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет необходимость прохождения техосмотра для оформления полиса ОСАГО. Документ вступит в силу с 22 августа. Согласно действующему законодательству, обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев возможно только после прохождения техосмотра. Подписанный президентом закон разрешает водителям получать полис без предъявления диагностической карты и техосмотра.