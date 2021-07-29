В Общественной палате заявили о возможном кризисе на рынке техосмотра

Вступающий в силу с 22 августа закон, который отвязывает продажу полиса ОСАГО от необходимости получать диагностическую карту, может привести к коллапсу системы техосмотра в стране. Об этом рассказал «Парламентской газете» замглавы комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Он отметил, поправки в КоАП РФ о введении штрафа в две тысячи рублей за непройденный техосмотр автомобиля вступят в силу только с 1 марта 2022 года. По его мнению, это приведёт к тому, что большинство автовладельцев отложат прохождение ТО на февраль 2022 года, что вызовет коллапс на технических станциях.

Он также считает, что предложение ГИБДД отменить техосмотр может преподнести автовладельцам много проблем. Так, после появления этой информации, Финляндия подтянула к границе диагностические комплексы и заявила, что не будет впускать российский автотранспорт без проверки его состояния.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет необходимость прохождения техосмотра для оформления полиса ОСАГО. Документ вступит в силу с 22 августа. Согласно действующему законодательству, обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев возможно только после прохождения техосмотра. Подписанный президентом закон разрешает водителям получать полис без предъявления диагностической карты и техосмотра.