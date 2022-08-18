В Общественной палате РФ оценили инициативу о многодетном капитале Член Общественной палаты РФ Тополева-Солдунова одобрила многодетный капитал

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова одобрила инициативу ввести семейный многодетный капитал, сумма которого составит один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. По ее словам, материнский капитал — эффективная мера, стимулирующая рождаемость, при этом выплаты не стимулируют «безответственное родительство», пишет Pravda.Ru.

Материнский капитал показал себя как стимулирующая рождаемость мера. Потому что деньги — не какие-то бумажки, а новые возможности. Они позволяют решить проблему с жильём для семьи. Когда у людей есть дом, они чувствуют себя более уверенно и могут задуматься о рождении ребёнка, — пояснила эксперт.

Тополева-Солдунова подчеркнула, что случаев, когда граждане заводят детей только ради денег — единицы. Она убеждена, что выплаты никак не связаны с безответственностью родителей.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан и основатель родительского комитета Ирина Волынец ранее предложила ежегодно выплачивать по 100 тысяч рублей многодетным семьям. По ее словам, эта выплата поможет стране выйти из демографического кризиса. Она пояснила, что пособие должно выплачиваться семье, пока младшему ребёнку не исполнится 18 лет или он не окончит очно высшее учебное заведение.