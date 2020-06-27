В Новосибирске прокуратура проверит больницу из-за ветерана

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Екатеринбургская епархия не стала напрямую комментировать информацию о нападении на съёмочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Там журналистка собирала материал о скандальном схиигумене и COVID-диссиденте Сергии, забаррикадировавшемся в обители после церковного суда.

Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам, — сообщили РИА Новости в пресс-службе...