В Новосибирске прокуратура проверит больницу из-за ветерана

После появления публикаций и сообщений в соцсетях о том, что во время оказания участнику Великой Отечественной войны медицинской помощи были грубо нарушены его права, новосибирская прокуратура решила проверить больницу № 25.
Родственники ветерана заметили, что условия содержания в медучреждении были ненадлежащими, а лечение очень плохого качества, пишет портал «МедикФорум».
Прокуратура Калининского района Новосибирска сейчас проверяет больницу на исполнение законодательства о здравоохранении и оказании медицинских услуг.
Как писал NEWS.ru, в Подмосковье двух братьев будут судить за убийство ветерана ВОВ.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен