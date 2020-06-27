Общество

В Новосибирске прокуратура проверит больницу из-за ветерана

17:36, 27 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После появления публикаций и сообщений в соцсетях о том, что во время оказания участнику Великой Отечественной войны медицинской помощи были грубо нарушены его права, новосибирская прокуратура решила проверить больницу № 25.

Родственники ветерана заметили, что условия содержания в медучреждении были ненадлежащими, а лечение очень плохого качества, пишет портал «МедикФорум».

Прокуратура Калининского района Новосибирска сейчас проверяет больницу на исполнение законодательства о здравоохранении и оказании медицинских услуг.

Как писал NEWS.ru, в Подмосковье двух братьев будут судить за убийство ветерана ВОВ.

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