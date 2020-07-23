В Новосибирске ответили на авторские претензии Андрея Макаревича

https://static.news.ru/photo/e268f65e-ccd3-11ea-9a83-fa163e074e61_660.jpg Андрей Макаревич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант, поэт и лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич готов подать в суд на новосибирского депутата Сергея Бондаренко. Народный избранник на своём агитационном баннере использовал строчку из песни артиста «За тех, кто в море». На плакате написано: «В бурю лишь крепче руки».

Макаревич заявил, что не согласен на такое использование фрагмента своего произведения. По словам музыканта, он не только потребует убрать этот баннер, но и будет требовать компенсацию.

Помощник Бондаренко в разговоре с журналистами заявил, что слова с песенными не совпадают, потому что на плакате «слово иначе звучит». Также собеседник аргументирует правильность своей позиции тем, что «изучал русский язык».

На самом деле созвучно, да, но не более того. Там товарищ Бойко (Сергей Бойко — другой кандидат на выборах. — NEWS.ru) выступил, привлек Макаревича, а тот сам не разобрался. Может быть, в связи с возрастом он не помнит своих песен, но слова звучат по-другому. Поэтому я думаю, что судебной перспективы здесь никакой не будет. Но это мое оценочное суждение, не суждение Бондаренко, — приводит слова помощника депутата портал «Политэксперт».

Выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Как ранее писал NEWS.ru, Андрей Макаревич высказался о соблюдении законов в России. По его словам, народ, включая чиновников и самого президента, никогда не понимал, что такое верховенство закона. В пример он привёл США, где под присягой каждый говорит только правду.