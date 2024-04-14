В Новороссийске установили скульптуру местному Хатико В Новороссийске пес умер после года ожидания хозяина на месте ДТП

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В Новороссийске установили скульптурную композицию псу, которого местные жители прозвали Хатико. Собака просидела в ожидании целый год у места аварии, где погиб хозяин, сообщает Telegram-канал «Кубанские новости».

ДТП произошло на повороте в поселке Гайдук. После случившегося пес от испуга убежал, но позже вернулся на место и ждал хозяина. Местные жители кормили животное и пытались забрать его домой, но собака все равно возвращалась на место трагедии.

Спустя 12 месяцев ожидания Хатико умер. Неравнодушные граждане решили увековечить память собаки и установили скульптуру, которая изображает пса, ждущего своего хозяина.

Ранее в Большемурашкинском районе Нижегородской области хозяин бросил свою собаку одну на шесть лет, пока ее наконец не забрали зоозащитники. Владелец пса по кличке Граф уехал из села Курлаково на заработки в Москву еще в 2017 году, оставив животное на привязи у пустого дома.

Собаку жалели соседи, Графу приносили еду люди со всего села. Местные жители рассказали, что это очень добрый и дружелюбный пес, но пока ему еще не успели найти новую семью. Сейчас Граф находится у зоозащитников.

Похожая история произошла в Приморском крае. Там пес три недели ждал своего хозяина на льду реки Сучан. Собаку забирали на передержку, но она ухитрилась сбежать, после чего ее снова поймали и передали в ветеринарную клинику.